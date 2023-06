Museo di Storia Naturale di Grosseto, Arriva un Totem Interattivo con Assistente Virtuale

Per il museo di Storia naturale della Maremma è una svolta tecnologica. A servizio della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura arriva un totem interattivo con assistenti virtuali al servizio dei visitatori. Un progetto a cura di Rama, che verrà presto sviluppato con altri enti territoriali anche nell’area di proprietà di Rama davanti al centro visite del Parco della Maremma. Il totem, dotato di schermo touch screen e multi touch, è installato in prossimità dell’ingresso in piazza della Palma. L’assistente virtuale è multilingue e potrà fornire tutte le informazioni sul museo: dagli orari di apertura al calendario degli eventi, dal costo dei biglietti alle prenotazioni, oltre a mostrare anteprime di ciò che visitatori potranno trovare all’interno. Inoltre, il totem, attraverso una tecnologia di ultima generazione e a una telecamera ad alta risoluzione, sarà in grado anche di interagire verbalmente con i passanti nel raggio di 3 metri. Tutto ciò indipendentemente dagli orari di apertura del museo, consentendo così di prenotare il biglietto anche quando il personale non è in servizio. inoltre il servizio Voip abbinato al totem è programmato per interfacciarsi direttamente con il centralino del museo: così l’assistente virtuale potrà rispondere agli utenti che contattano telefonicamente il museo 24 ore su 24, tutti i giorni. "Questo totem – spiega il sindaco AntonFrancesco Vivarelli Colonna – non rappresenta soltanto una nuova modalità per scoprire i tesori raccolti all’interno del museo cittadino di storia naturale, ma anche una soluzione per aiutare tutti coloro che scelgono di addentrarsi nelle sue sale. Ci auguriamo che possa attrarre più giovani così da favorire un maggior afflusso".