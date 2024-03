Muro da "colorare". C’è un bando

Un progetto di riqualificazione per il muro di contenimento dei giardini pubblici di Porto Ercole, l’iniziativa è dell’associazione il Girotondo. Il sodalizio portoercolese, che svolge solitamente tantissime attività per i bambini, si fa promotore della rivalutazione delle mura dei giardini, in collaborazione con il Comune di Monte Argentario.

L’associazione cerca dunque artisti locali che possano decorare il muro di contenimento dei giardini pubblici, dandogli un aspetto colorato ma soprattutto a tema con il territorio. I tempi di realizzazione dovranno essere entro il prossimo 30 giugno, mentre il tempo limite per la presentazione della candidatura e dei bozzetti è domenica 14 aprile. I temi saranno il gioco, i bambini, la relazione tra persone, le radici dell’Argentario, i forti, la storia, il territorio e il mare. Per informazioni si possono contattare i numeri 333.5846243 (Patrizia) e 320.1778777 (Michela).