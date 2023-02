Mura di Porto Ercole da recuperare "Facciamo nascere un comitato"

Le mura di Porto Ercole, con i suoi bastioni, hanno bisogno di un restauro non più rimandabile. Lo aveva detto qualche giorno fa a La Nazione Antonio Sabatini, presidente del Comitato Pirati, e lo ribadiscono con forza due cittadini portoercolesi, scrittori ed esperti di storia del paese argentarino. Enrico Bistazzoni e Lorenzo Fusini propongono quindi un convegno, che si terrà sabato 25 nel teatro della parrocchia di Porto Ercole, per formare un comitato per il recupero delle mura e del bastione di Santa Barbara.

"Un evento per noi molto importante – spiega Bistazzoni –. Il progetto è quello di promuovere un comitato per seguire da vicino e soprattutto farci promotori alle istituzioni regionali e statali del restauro delle antiche mura medievali del paese e del patrimonio storico di Porto Ercole. La conferenza di Lorenzo Fusini sarà l’occasione per annunciare ufficialmente il progetto e la costituzione dell’associazione, in cui speriamo di coinvolgere il maggior numero possibile di persone per esercitare le giuste pressioni sugli enti interessati, ma anche per non limitarci a chiedere ma per presentare noi stessi, con l’aiuto di tecnici ed esperti, progetti per il recupero".

Le mura di Porto Ercole risalgono al 1500 circa e adesso hanno bisogno di un recupero per poter tornare ai fasti di un tempo: basta infatti affacciarsi dalla parte della marina portoercolese per vedere anche grandi arbusti, come capperi e ficaie, che fanno capolino dalle mura stesse, oltre a molte crepe.

Le mura e i bastioni, dopo più di 500 anni, avrebbero dunque bisogno non di un semplice taglio di erbacce, ma di un restauro vero e proprio. Nella parte inferiore sotto piazza Santa Barbara qualcuno ha visto anche piccole voragini, mentre è scomparsa totalmente la stuccatura tra un sasso e l’altro. La speranza dei cittadini, formando dunque un apposito comitato, è quello di tornare a vedere le fortificazioni belle e in sicurezza come un tempo.

Andrea Capitani