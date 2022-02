Grosseto, 13 febbraio 2022 - Una persona, della quale non si conoscono ancora le generalità, è morta investita da un treno regionale tra le stazioni di Grosseto e Montepescali poco prima delle 7 di questa mattina.

La circolazione, fanno sapere da Rfi, è rimasta bloccata per circa due ore per permettere di effettuare i rilievi all'autorità giudiziaria. Poco dopo le 9 è poi ripresa su un solo binario per poi tornare gradualmente alla normalità circa 90 minuti più tardi.

Attivato un servizio di autobus sostitutivi. I treni hanno accumulato ritardi tra i 30 e gli 80 minuti ed alcune cancellazioni per parte del percorso. Sul posto è intervenuto il personale della Polfer.