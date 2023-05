Municipale: trovati due giovani con la droga. Uno è minorenne

Controlli serrati da parte della Polizia municipale di Grosseto. Durante uno dei posti di blocco in città sono state fermate due persone in piazza Ferretti, accanto agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. I due, uno dei quali minorenne 8l’altro aveva compiuto diciotto anni qualche giorno fa), sono stati trovati in possesso di stupefacenti. I due giovani non portavano i documenti e sono stati identificati dagli agenti tramite accertamenti fotografici.

Ai due sono state rilevate anche le impronte digitali. Il minorenne, che aveva in tasca la droga, è stato segnalato al tribunale minorile di Firenze. I controlli degli agenti della Polizia municipale nella zona di via Roma vanno ormai avanti da molto tempo come era stato predisposto dalla Prefettura: lo scopo è quello di contrastare alcune attività illecite riscontrate anche in passato. Il tutto per garantire la sicurezza ai cittadini in una zona che purtroppo è costellata da troppe situazioni di degrado urbano.