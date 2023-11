"Mozione Natale: silenzio tombale di Ulivieri e maggioranza"

"Un silenzio davvero surreale, se non tombale, che lascia tutti noi particolarmente perplessi. Il silenzio di un sindaco, quello di Gavorrano, che forse non sa come uscire dalla sgradevole situazione che si è creata dopo che un suo assessore, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, si è rivolto alla minoranza definendo fascista la mozione sulla tematica del Natale, che il nostro gruppo aveva appena presentato". A parlare è Chiara Vitagliano, consigliere comunale di "Noi per Gavorrano", ed esponente comunale di Fratelli d’Italia.

"A distanza di una settimana riteniamo fuori luogo l’atteggiamento della sindaca Stefania Ulivieri – aggiunge – che si era dimostrata particolarmente incapace nel gestire il caos scaturito dall’infelice affermazione del suo assessore. Perché a distanza di una settimana la sindaca Ulivieri non ha preso una netta posizione? Perché non è stata pronunciata dalla sindaca una parola di condanna per l’inopportuna frase del suo assessore?".