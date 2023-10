Motociclista investe un pedone

Due incidenti, con dinamiche diverse, sono accaduti ieri in provincia di Grosseto e in entrambi i casi, ma con situazioni diverse, hanno coinvolto due motociclisti. Il primo, intorno alle 11.30 sulla Strada Provinciale 159 nel comune di Scansano nelle vicinanze della frazione di Pomonte. L’intervento del 118 è stato attivato per una caduta di moto di un uomo di 66 anni, portato alle Scotte di Siena con Pegaso 2. L’uomo avrebbe riportato diverse ferite, alcune delle quali gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche l’ambulanza infermieristica di Scansano e i carabinieri. Poco più tardi, intorno alle 13.30 a Follonica, in via Golino i professionisti sanitari del 118 sono stati attivati per un pedone investito da una moto. Il pedone è un uomo di 67 anni. L’uomo, a seguito dell’incidente, ha riportato ferite, alcune delle quali gravi, e per questo è stato trasferito a Grosseto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorsi della Croce Rossa di Follonica con un’ambulanza infermieristica e la Polizia municipale.