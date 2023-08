Mostra di Willow a Orbetello: Inaugurazione Domani alla Galleria Orler

Mostra di Willow alla Galleria Orler di Orbetello. Un’esperienza artistica unica. Da domani a domenica 3 settembre, Orbetello è pronta a diventare il centro di un’affascinante esposizione, con l’attesissima mostra dell’eclettico artista conosciuto come Willow. Con una carriera che si snoda dal cuore pulsante di Milano a livello internazionale, Willow ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’arte e del neo pop Italiano. L’inaugurazione della mostra domani alle 18 alla Galleria Orler di Orbetello. Un momento unico per entrare in contatto con l’artista e immergersi nell’atmosfera delle sue creazioni. Non solo il pubblico potrà ammirare le opere esposte, ma avrà anche la straordinaria opportunità di assistere a un live painting realizzato dall’artista all’interno della galleria stessa, in Corso Italia.