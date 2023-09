"Mostra dedicata a Gregorio VII: da Sorano a Sovana"

Inizia oggi e proseguirà fino al 4 di novembre "Ego Gregorius Papa" la mostra di reperti e testimonianze nella cattedrale di San Pietro in Sovana, a cura di Renato Fasanaro. Il taglio del nastro è in programma oggi, alle 17, alla presenza di una rappresentanza dell’Arcidiocesi di Salerno e di Eugenio Giani, presidente della regione Toscana. L’evento è un’occasione unica per il territorio per approfondire e scoprire ulteriormente la figura del papa Gregorio VII, gigante del papato come lo definì Pio XII nel messaggio radiofonico ai fedeli di Salerno dell’11 luglio del 1954. La figura ancora oggi rappresenta un esemplare testimonianza di fede e di sanità nella chiesa. Gregorio, al secolo Ildebrando da Soana, è noto per il suo impegno dirompente e rivoluzionario nella chiesa a lui contemporanea. Così, nel 950emo anniversario della ascesa al soglio pontificio, Papa Gregorio VII "torna" a Sovana, dove è nato nel 1020, grazie ad una grande mostra, con l’esposizione di reperti e testimonianze di grande importanza che rendono omaggio alla figura del papa e ne ricostruiscono tutto il cammino. Si tratta di 30 pannelli espositivi che analizzano l’identità spirituale e materiale di Gregorio VII, dando la priorità alla ricerca nei territori della Contea degli Aldobrandeschi compresi nel territorio della Diocesi di Sovana. Di particolare importanza la presenza di reperti e di riproduzioni provenienti dalla cattedrale di Colonia, dalla basilica di San Paolo fuori le mura a Roma e dall’abbazia di Monte Cassino. La mostra voluta dal comune di Sorano, nel cui territorio si trova Sovana, in stretta collaborazione con la Diocesi di Pitigliano, Sovana e Orbetello che data l’eccezionalità dell’evento ha consentito di ospitarla nella Cattedrale di Sovana. Gregorio VII mori a Salerno ed è sepolto nel Duomo. L’Arcidiocesi ha promosso nel mese di Maggio la mostra ed un importante convegno sulla figura del Papa nell’Europa del Medioevo con la partecipazione di studiosi e docenti universitari.

N.C.