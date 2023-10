Moscato legge. Italo Calvino

Nell’ambito delle iniziative culturali promosse dall’Auser territoriale di Grosseto all’interno dei propri Centri Sociali, sabato prossimo alle 16.30, sul palco della sala del Centro sociale Auser "I tre saggi" di Follonica, salirà Giacomo Moscato, docente di Letteratura e attore del Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto, per portare la conferenza emozionale "Lezioni americane di Italo Calvino", un’opera molto importante dell’attore grossetano. Moscato ripercorrerà in chiave narrativa tutti quei valori che Italo Calvino aveva evidenziato nelle conferenze sulla scrittura che avrebbe dovuto tenere presso l’Università di Harvard a metà degli anni Ottanta. L’evento sarà anche un’occasione per celebrare i cento anni dalla nascita dello scrittore. Lo spettacolo sarà aperto a tutta la popolazione e sarà ad ingresso gratuito.