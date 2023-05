Punto da una vespa, muore dopo sei mesi di coma

Semproniano (Grosseto), 23 maggio 2023 – Profondo cordoglio nell’intera comunità per la scomparsa a 75 anni di Paolo Scovaventi che si è spento dopo sei mesi di coma in seguito alla puntura di una vespa. Uno shock anafilattico fatale causato dalla sua allergia.

I funerali di Scovaventi si sono svolti oggi a Semproniano e per l’ultimo saluto sono arrivati anche molti giocatori (attuali ed ex) che lui aveva o allenato o guidato come dirigente del Semproniano Calcio, società che aveva fondato nel 1967.

Molto conosciuto non solo in paese, ma nell’intero comprensorio, Scovaventi era una persona molto stimata e che si era fatta apprezzare non solo per la sua dedizione alla società sportiva ma anche per l’impegno che metteva nel mondo del sociale, in modo particolare come volontario della Croce Rossa. Alla cerimonia funebre hanno partecipato molte persone provenienti anche dai paesi limitrofi.