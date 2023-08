Morto l'imprenditore e politico Simone Turini. Fondò l’Elettromar

Follonica (Grosseto), 17 agosto 2023 - "È scomparsa una persona per bene". Nessun altra definizione potrebbe essere migliore per spiegare chi era Simone Turini, politico e imprenditore di Follonica morto a 62 anni dopo una lunga malattia. Una definizione data da Gianluca Quaglierini, segretario del Circolo di Rifondazione Follonica, persona agli antipodi di Turini, da sempre uomo di destra, che sottolinea ancora una volta il vuoto lasciato in tutta la provincia. Turini era il proprietario dell’Elettromar ed era figlio del senatore del Msi Giuseppe Turini, scomparso nel 2018. Laureato in Giurisprudenza, fondò l’azienda che ha gestito fino a pochi anni fa portandola a livello internazionale nel campo dell’automazione industriale, con appalti in Cina e Usa. Lascia la moglie Daniela e due figli. "Tutto il centrodestra è in lutto – scrive Fratelli d’Italia –. Era una persona seria, capace, lungimirante e imprenditore di successo. Tanto ha dato alla sua Follonica e non solo. Eravamo molto legati e abbracciamo la famiglia. Ci mancherai".

"Con Turini se ne va una persona di spessore – ha commentato il sindaco di Follonica, Andrea Benini – Rappresentava la parte migliore della politica. Un punto di riferimento e di confronto anche per chi non pensava come lui". "Oltre all’imprenditore perdiamo anche un amico – dicono Pacini, Capone e Mascagni di Confindustria – perché in tutti questi anni di collaborazione tra l’associazione e l’azienda abbiamo avuto l’onore di essere vicini a Elettromar in tanti progetti. Esperienze che ci hanno arricchito umanamente e professionalmente.

"La morte di Simone Turini è una grave perdita per la comunità di Follonica. È stato un abile imprenditore che ha contribuito allo sviluppo economico ed occupazionale della città ed ho avuto modo di apprezzare il suo impegno politico in Consiglio comunale, nonostante fossimo in schieramenti opposti" ha detto Marco Simiani, deputato Pd. "Un imprenditore e uomo politico che merita rispetto per quanto costruito sul territorio" aggiunge il Pci. "La Lega Salvini Premier si unisce al cordoglio e si stringe attorno alla sua famiglia. Persona capace, imprenditore di successo e uomo di centrodestra che ha sempre rivendicato la sua posizione politica, nel rispetto degli avversari" ha concluso il segretario provinciale della Lega Salvini Premier Claudio Pacella e il segretario comunale di Follonica Roberto Azzi. Oggi alle 10 si celebreranno i funerali nella chiesa di San Paolo alla Croce.