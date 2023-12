Morto mentre andava a lavoro: chi era la vittima dell’incidente di Punta Ala

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 6 dicembre 2023 – Si chiamava Sergiu Andrei Avieritei, trent’anni, il giovane che è morto nella mattina di mercoledì 6 dicembre in un incidente sulla strada provinciale 61, nei dintorni di Punta Ala.

Stava andando a lavoro quando ha perso il controllo della sua auto, che è finita fuori strada ribaltandosi. Il trentenne è rimasto sotto il mezzo. I primi automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato il giovane dalle lamiere.

Ma ogni tentativo di rianimazione del 118 era ormai vano. Una nuova tragedia della strada in Maremma. Sergiu Andrei Avieritei era di origini rumene. Era padre, lascia una figlia. Era un giardiniere, lavorava nella ditta Gardens di Punta Ala. Grande il cordoglio nella zona. Il trentenne, nato in Romani, era molto conosciuto e si era ormai integrato da tempo in Maremma.