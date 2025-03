Cordoglio nell’intera comunità. E’ scomparso Gastone Teodorani: una vita in negozio

Castel del Piano (Grosseto), 6 marzo 2025 – Da sempre è stato al pubblico, ascoltando i clienti e cercando di consigliare le soluzioni migliori, mai peccando di superficialità. Sarà ricordato per la sua serietà e correttezza, Gastone Teodorani, 84 anni, titolare storico di quello che è il negozio d’abbigliamento e biancheria intima più conosciuto di Castel del Piano. Gastone se n’è andato lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari, la moglie Maria Paola Scheggi con cui ha condiviso 60 anni di matrimonio, e i tre figli, Barbara, Francesca e Christian.

Gastone era discendente di una famiglia storica di commercianti, il negozio di Corso Nasini ha aperto i battenti a fine ‘800 del secolo scorso e da quel momento in poi non ha mai chiuso, anzi si è ampliato e oggi la gestione è passata alla figlia Francesca. “Siamo alla quinta generazione – spiega Barbara, una delle due figlie di Gastone –. Inizialmente il negozio aprì come merceria, vendevano bottoni e fili da cucire. Nel tempo il negozio si è ingrandito introducendo i tessuti poi i capi confezionati. Pensate che non abbiamo nemmeno l’insegna, ma i clienti ci conoscevano perché siamo sempre stati questo tipo di negozio”.

Gastone, insieme alla moglie Maria Paola, ha vestito intere generazioni. A ricordare il legame indissolubile tra i due è proprio la figlia. “Li univa un grande amore e una grande stima reciproca – spiega Barbara –. Erano arrivati alla soglia di 60 anni di matrimonio grazie alla complicità e al grande rispetto che li ha sempre tenuti uniti. In famiglia stavamo ragionando come festeggiare questo importante traguardo”.

A ricordare Gastone anche Confcommercio. “Perdiamo un imprenditore di altri tempi, un uomo che ha fatto del commercio la sua missione e che ha saputo portare avanti il proprio lavoro con serietà, passione e dedizione – commenta il presidente Giulio Gennari –. Gastone era una persona stimata da tutti: clienti, colleghi e amici lo ricordano per la sua professionalità e per il suo carattere sempre pacato e disponibile. Ha rappresentato un esempio di continuità e di attaccamento alla propria attività, valori che ha trasmesso alla sua famiglia e che resteranno un’eredità preziosa per le generazioni future”. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Giuseppe, i funerali oggi, alle 15 in chiesa della Propositura.

Nicola Ciuffoletti