Morto Fulido Mugnaioli L’ultimo Combattente

È deceduto ieri mattina alle 8.20 a Montemerano, l’ultimo combattente della Seconda guerra mondiale del comune di Manciano, Fulido Mugnaioli. A soli 19 anni, nel maggio del 1942, mentre stava imparando a fare il ciabattino e mentre stava organizzando il suo matrimonio, fu chiamato per andare in guerra: prima un duro addestramento in Sicilia, poi prigioniero in Tunisia per due lunghi anni e infine altri mesi trascorsi in Algeria. "Mio babbo – spiega la figlia Maria Rosa – è partito per la guerra nel 1942 e ha fatto ritorno in Italia, prima a Napoli e poi a Grosseto e infine a Montemerano, sotto un altro nome, Tony Mugnaioli, nel settembre del 1947. Si era ammalato di tubercolosi ed era stato curato male e i segni della guerra e della malattia li ha portati addosso tutta la vita. Poi è diventato fornaio assieme a mia madre e ai miei nonni e portava il pane fino a Pomonte. Era un uomo buono e sempre pronto ad aiutare. Mancherà tanto a tutti". Oggi alle 15 sono funerali nella chiesa di San Giorgio.