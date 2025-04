Muore a 48 anni, addio a Valeria. Il dolore dei colleghi: “Per sempre nel cuore”

Monte Argentario (Grosseto), 24 aprile 2025 – La comunità dell’Argentario in lutto, se n’è andata martedì a seguito di una malattia a soli 48 anni Valeria Pandolfi. Lascia il marito e due figli, oltre a un grande vuoto a Porto Santo Stefano, nel quartiere del Pozzarello dove abitava con la famiglia e a Orbetello, il suo paese di origine e dove lavorava. Era infatti impiegata alla Coop lagunare, dove colleghi e colleghe la ricordano con grande commozione anche sul suo profilo social, dove tra l’altro fino a pochi giorni fa non ha mai fatto mancare la sua spensieratezza, nonostante la malattia.

“Vale, non ci sono parole – le ha scritto, tra i tanti commenti, una collega –. Ti ho rivista qualche tempo fa, ci siamo salutate e rivederti mi ha fatto tanto piacere, il tuo sorriso e la tua determinazione non si sono spenti mai. Sei stata una collega sempre disponibile, sorridente e sempre con una parola di conforto in ogni momento, sei e resterai per sempre nel mio cuore. Condoglianze a tutta la famiglia e a tutti gli ex colleghi della Coop, un abbraccio forte a tutti”.

Tutti la ricordano come una ragazza solare, immensamente innamorata della sua famiglia, del marito Mirco e dei due figli. Il suo sorriso rimarrà nei cuori di chi le voleva bene, ma anche di chi non la conosceva: qualche tempo fa partecipò infatti anche a un programma televisivo su Canale 5, Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis. “Non ci sono parole Vale, una ragazza d’oro, sempre gentile, solare e disponibile, come al giorno d’oggi se ne trovano poche”, la ricorda un’altra ragazza. Un vuoto profondo lasciato da una ragazza che tanto amava la vita.