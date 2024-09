"Moon Party" alle Terme di Saturnia. Relax fra bagni, degustazioni e musica

Mentre l’estate si avvia alla sua dolce conclusione, è ancora tanta la voglia di celebrare la stagione più allegra e vivace dell’anno. Il Parco Termale di Terme di Saturnia propone dunque il Moon Party, in programma venerdì 20, evento ideato dal gruppo "Terme & Spa Italia" e dedicato alla Luna, che nelle edizioni passate ha fatto ballare, rilassare e divertire gli ospiti.

Una festa di fine estate per celebrare la vitalità della natura e dello spirito umano ritrovando un nuovo modo di vivere le terme: dalle 19.30 fino a mezzanotte, i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica, avvolti dal calore delle acque termali, dalla bellezza di una notte senza tempo e da incredibili allestimenti scenici.

La serata sarà scandita dalle note vibranti del dj-set, per un’atmosfera conviviale e coinvolgente, e da due spettacoli coreografati, uno alle 20.15 e l’altro alle 22.30, che trasporteranno gli ospiti in un mondo di sogni e suggestioni: un invito alla leggerezza, a vivere il presente e a trovare bellezza anche nel cambiamento. Per un viaggio sensoriale di gusto, è previsto un Buffet dinner, con prodotti del territorio; mentre per tutta la serata verranno serviti cocktail da assaporare a bordo vasca.

E con l’arrivo della nuova stagione, per ricaricarsi, Terme di Saturnia tra i suoi 5 programmi di longevità del Terme di Saturnia Method che uniscono 5 ingredienti della salute e del benessere psicofisico (medicina specialistica, alimentazione, trattamenti Spa e cure termali, movimento, riequilibrio energetico attraverso la naturopatia), propone Mind, progettato per rinvigorire mente e corpo, offrendo trattamenti e attività che promuovono calma, armonia e centratura spirituale.