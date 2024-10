Monticello Amiata in festa. Arriva la castagna. Ma non da sola

È tutto pronto a Monticello Amiata, da oggi a domenica sale in cattedra la castagna. In programma la 42esima edizione della Festa della Castagna, appuntamento fisso per gli amanti di questo dolce e squisito frutto del bosco. Il programma è ricco di iniziative e quello che ci tiene a precisare il presidente della Proloco, Fabio Simi è che "si tratta di un evento collettivo – dice –, dove la forza dei volontari del paese permette ancora oggi a un evento così storico di rinnovarsi di anno in anno".

Sicuramente il legame che hanno gli abitanti di Monticello con la castagna è molto forte, per tante generazioni la raccolta di questo frutto ha rappresentato una valida forma di sostentamento. Ancora oggi i castagneti intorno a Monticello sono molto produttivi ed è per questo le castagne locali saranno le protagoniste indiscusse. Si potranno acquistare già cotte in sacchetti mono porzione oppure in sacchetti di diversi dimensioni.

"A Monticello – dice Simi – la castagna a Monticello la definiamo la custode del paese ed è per questo che da oltre 40 anni le viene dedicata una festa con degustazioni, concerti e anche convegni e dibattiti".

Tra le novità principali di questa edizione c’è la possibilità, domani mattina, di partecipare a un’escursione in ebike, lungo le vie della castagna, noleggiando gratuitamente una bici con pedalata assistita. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Wd99 di Bologna. Sempre domani mattina è in programma un trekking alla scoperta dei castagni che da secoli vivono in questi luoghi. La festa aprirà oggi con un convegno alle 17.30 alla Casa Museo "Aree interne, opportunità" (a cura dell’Associazione della Castagna del Monte Amiata) e terminerà con il classico torneo di briscola. Domani oltre alle attività outdoor sono in programma laboratori di ceramica (alle 9), per la felicità del palato saranno presenti banchi di street food in piazza della chiesa, e poi spazio a bambini a partire dalle 15.30. Il pomeriggio prevede diverse attività all’aperto e poi dalle 19 apriranno lo stand e le cantine nel paese vecchio. Dal punto di vista musicale si parte con i Tati Boys, si prosegue con i Tre pazzi avanti e si finisce con Dj Imbo. Domenica passeggiata al campo dei Patriarchi (alle 9.30). In paese sarà un susseguirsi di eventi e saranno di nuovo aperti al pubblico le frasche nel centro storico e lo stand gastronomico in piazza. Anche nell’ultima giornata non mancheranno la musica e il divertimento per i più piccoli.

Nicola Ciuffoletti