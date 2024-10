Montascale si rompe. Donna precipita

E’ adesso ricoverata in gravi condizioni, una donna di 77 anni, che lunedì è precipitata da un montascale al cimitero di Buriano. La donna vi era salita con la sua carrozzina aiutata dalle due figlie, A un certo punto, durante il funzionamento, il montascale si è rotto, uscendo dalle guide e facendo precipitare la donna con la carrozzina. L’anziana ha riportato diversi traumi, soprattutto al volto, ridotto praticamente a una maschera di sangue. Dopo i primi soccorsi da parte delle due figlie, è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato la donna all’ospedale Misericordia di Grosseto. La donna ha riportato diverse fratture ed è attualmente in prognosi riservata. Al momento è stata giudicata guaribile in trenta giorni. Data l’età dell’anziana potrebbero però sorgere delle complicazioni e dunque la prognosi potrebbe essere prolungata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, per i sopralluoghi e per capire la dinamica dell’incidente. Sulla vicenda interviene il sindaco, Elena Nappi. "La nostra prima preoccupazione – ha detto – è sulle condizioni di salute della signora, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione. Detto questo, mi preme sottolineare che meno di una settimana fa, giovedì 24, c’era stata la revisione da parte della ditta, che aveva filmato il perfetto funzionamento del motascale. E questo video lo abbiamo consegnato ai carabinieri insieme ad altra documentazione. Infine ho firmato un’ordinanza che prevede che un dipendente comunale piantonerà il montascale, (ora sequestrato, Ndr.) per evitare l’uso fino a quando non sarà dissequestrato e perfettamente funzionante".