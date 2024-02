Montalbano sul palco del Ciliegio

Il palcoscenico del teatro del Ciliegio di Monterotondo ospiterà un reading delll’attore Massimo Venturiello (nella foto), una delle più importanti voci del romanzo giallo dei nostri tempi. Giovedì l’attore porterà in scena "La prima indagine di Montalbano" di Andrea Camilleri, accompagnato dalla tastiera di Alessandro Greggia. Il commissario più famoso della narrativa contemporanea italiana arriva in teatro grazie a un reading teatrale capace di far rivivere i racconti del grande scrittore siciliano. La lingua di Camilleri carica di musicalità, arriva nella sua interezza a chiunque, la parola diventa immagine e la trama avvincente non lascia spazio a distrazioni. Dopo il successo ottenuto dagli audiolibri, recentemente pubblicati dalla Storytel, che Venturiello stesso ha avuto il privilegio di interpretare "La prima indagine di Montalbano" prende vita sul palco e insieme ad essa tutti i personaggi divenuti poi famosi nei numerosi romanzi che hanno conquistato l’interesse di milioni di lettori. La prevendita è online su liveticket.it e il giorno di spettacolo presso la biglietteria del teatro dalle 20.

La prenotazione dei biglietti è tramite mail a [email protected], tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno di spettacolo nel seguente orario 16 – 18.