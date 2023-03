"Molte le attività nell’Osservatorio di Roselle Ma per me non è un lavoro, è pura passione"

"Non ho consigli da dare a chi volesse fare il mio lavoro, perché per me non lo è: lo vivo come una passione". Con queste parole Michele Machetti, tecnico informatico di 34 anni ci ha raccontato la sua esperienza in campo astronomico accompagnandoci lo scorso 9 febbraio all’osservatorio di Roselle.

Quali strumentazioni avete in uso qui?

"Telescopi da 40 e da 25 cm di diametro che consentono una visione completa della volta celeste".

Quali sono le vostre attività principali?

"Si possono osservare stelle, pianeti, costellazioni; si organizzano eventi per eclissi e transiti di pianeti sul disco solare, come quello di Venere che è avvenuto di recente. E quando il tempo è nuvoloso organizziamo conferenze su vari temi astronomici e meteorologici".

Quali sono le maggiori difficoltà che affrontate?

"Il più grande problema è l’inquinamento luminoso, sta crescendo in maniera inarrestabile: avevamo dei filtri per le luci normali ma oggi essi sono quasi del tutto inutili per l’uso massiccio dei Led".

Molti di noi non sapevano che esistesse nel nostro territorio questo gioiello: per chi volesse saperne di più, ecco il sito ufficiale www.amsagrosseto.com