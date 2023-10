Modello "Idea". Come gestire la cronicità

Un progetto innovativo e che coinvolge pazienti e parenti finalizzato ad una migliore autogestione delle patologie croniche, quali il diabete del tipo 2, le malattie cardiache come lo scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, forme di Ictus lieve, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico. Il Modello Idea", acronimo che sta per "Incontri di Educazione all’Autogestione", studiato e sviluppato dal Patient Education Research Center dell’Università di Stanford in California che da oltre trent’anni sviluppa, verifica e sostiene la realizzazione di programmi strutturati di self - management per malati cronici, è seguito dai dipartimenti Area Promozione ed Etica della Salute e delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche. I seminari, partiti già da qualche settimana hanno l’obiettivo di attivare, motivare e strutturare l’empowerment e l’auto-efficacia delle persone affette da condizione cronica. Al momento sono attivi decine di gruppi in tutta le zone e coinvolgono centinaia di persone. Il progetto prevede sei incontri settimanali gratuiti rivolti sia ai pazienti che ai loro familiari o caregivers. Questo metodo permette all’assistito di acquisire conoscenza e consapevolezza del proprio stato di salute, diventando protagonista attivo della patologia e sviluppa la capacità di fronteggiare, mantenere e recuperare la propria integrità e il proprio benessere. "Idea" vuole restituire ai partecipanti competenze specifiche sulla gestione quotidiana del proprio stato di salute, sulle scelte nutrizionali, l’attività fisica, la gestione delle emozioni, l’abilità del problem solving e la capacità di assumersi impegni con se stessi e con gli altri e di mantenerli.