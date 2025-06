Miss Toscana 2025, la prima fascia dell’anno è per la senese Giulia Cavani

Sorano (Grosseto) 2 giugno 2025 – Primo appuntamento e subito un grande successo per le serate di selezione di Miss Toscana 2025. Il battesimo della nuova stagione, che culminerà con l’assegnazione del titolo di Miss Toscana, è andato in scena nel borgo di Sorano di fronte a un folto pubblico.

Giulia Cavani

In gara venti ragazze provenienti da varie zona delle regione. Prima classificata e quindi nuova Miss Sorano è Giulia Cavani, 22 anni di Siena, studentessa universitaria. Al secondo posto, grazie al quale ha ottenuto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Noemi Artimisio, 20 anni, di Follonica (Grosseto), studentessa. Terza classificata, Miss Framesi, Morgana Manuali, 22 anni da Bagno a Ripoli (Firenze), studentessa. Il quarto posto è andato a Diletta Tarquini, 19 anni, di Montepulciano (Siena), studentessa. Quinta classificata Laura Russo di Lucca, 23 anni. Sesta classificata Chiara Festeggiante, 20 anni di Poggibonsi (Siena), studentessa.

La selezione di Miss Toscana faceva parte delle manifestazioni organizzate per la Festa del tortello soranese, rassegne organizzate dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Sorano in collaborazione con le Terme di Sorano, la società sportiva di Sorano e il ristorante da Fidalma. Le acconciature delle venti ragazze in gara sono state curate dallo staff di “Capriccio e vanità” di Crescenzo di San Quirico di Sorano. La giuria era presieduta da Riccardo Masoni, segretario comunale di Sorano. Nelle vesti di segretaria di giuria Simona Boncori, architetto comunale. La serata è stata presentata da Gaetano Gennai che ha presentato anche un monologo di cabaret tratto dal suo ultimo spettacolo teatrale.

La senese Giulia Cavani, prima classificata, è stata premiata dal sindaco di Sorano Ugo Lotti insieme ad Arturo Comastri presidente della Pro Loco. La seconda classificata Noemi Artimisio è stata premiata da Barbara Belcari, vicesindaco, insieme a Letizia Gagliardi, assessora del Comune di Sorano. La terza classificata Morgana Manuali è stata premiata dai parrucchieri di “Capriccio e vanità”. Alle prime classificate è stato offerto un omaggio floreale dalla Pro Loco oltre che un voucher per un fine settimana offerto dalle Terme di Sorano. Giulia Cavani ha ricevuto anche un gioiello Miluna.

All’inizio della serata le partecipanti sono sfilate indossando una camicia bianca e inviando messaggi contro la violenza sulle donne. Nel primo passaggio sulla passerella le ragazze si sono raccontate auto presentandosi. E’ stato letto anche un saluto che la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani ha inviato alle ragazze partecipanti. Soddisfatto Alessio Stefanelli patron della Syriostar che con la collaborazione di Giovanni Rastrelli organizza Miss Toscana. “Una partenza col piede giusto, un grande spettacolo in una location suggestiva. Modo migliore non c’era per iniziare nel migliore dei modi la grande kermesse della bellezza”.