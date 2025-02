Minoranza su Comina: "Dopo di lei, chi?"

Le recenti dimissioni dell’assessore Erika Comina hanno suscitato le reazioni del gruppo di minoranza. "Dopo appena otto mesi dall’insediamento, l’assessore Comina ha rassegnato le dimissioni. – ha detto Gilberto Alviani, esponente della Lega e consigliere di minoranza - Un epilogo che solleva interrogativi e preoccupazioni, confermando l’improvvisazione e la fragilità della squadra di governo cittadino". Le dimissioni di Comina arrivano in un momento cruciale per il paese. "Siamo a ridosso della stagione estiva, periodo fondamentale per la nostra economia locale – prosegue - e invece di concentrarsi sulla programmazione degli eventi e dei servizi, l’amministrazione si ritrova a dover cercare un sostituto, rallentando inevitabilmente ogni iniziativa". Espone il segretario della lega amiatina. "Ci chiediamo, ora, quale sarà il criterio con cui verrà individuato il nuovo assessore", conclude.