Minaccia di uccidersi gettandosi dalla Mura

E’ salito sul parapetto delle Mura nella zona di piazza del Mercato minacciando di lanciarsi di sotto: aveva esposto uno striscione con una frase di protesta nei confronti dell’Inail. Il provvidenziale intervento di due poliziotti della Digos, insieme al personale delle "Volanti", ha evitato che l’uomo mettesse in pratica ciò che stava minacciando.

L’uomo, 57 anni, di nazionalità straniera, qualche tempo fa si era ferito ad un dito a causa di un infortunio su lavoro e adesso, a suo dire, sta vivendo una situazione molto difficile: "Volevo – ha detto poi ai poliziotti – che la mia protesta arrivasse fino all’Inail".

A tre mesi dall’infortunio (l’uomo lavora come muratore), secondo i medici sarebbe potuto rientrare a lavoro perché formalmente guarito. "Ma io non sono ancora in grado di lavorare – ha spiegato –, perché ho sempre dolore. Nel frattempo ho perso il lavoro e non so come mantenere la famiglia. Ma non riesco ad avere un interlocutore con l’Inail per spiegare il problema e trovare una soluzione".