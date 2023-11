Migliori Osterie. C’è anche: "La Ciottolona"

Boccheggiano è un piccolo paese situato in mezzo ai boschi, cresciuto prevalentemente intorno alla miniera di pirite ormai chiusa. Proprio in cima al borgo, stretta in un vicolo breve, c’è un ristorante, La Ciottolona, che si affaccia sulle valli vicine immerse in un manto verde esteso a perdita d’occhio. Duccio, Sandro e Daniela guidano questo piccolo gioiello gastronomico da sempre legato a Slow Food. Duccio Frullani, il giovane chef, 29 anni di passione e competenza, interpreta una sua visione originale di cucina del territorio realizzando e reinterpretando piatti ben ancorati alla Toscana soprattutto nelle materie prime utilizzate. Cuoco dell’Alleanza Slow Food, la sua dispensa è rifornita da produttori localissimi, in gran parte reperiti in un raggio di pochi chilometri. La locanda La Ciottolona negli anni di attività si è conquistata il gradimento continuo di clienti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, crescendo costantemente nelle classifiche dei siti dedicati alla gastronomia. Duccio e La Ciottolona hanno raggiunto un altro traguardo, sono stati inseriti per il secondo anno di fila nella Guida delle migliori Osterie d’Italia 2024 di Slow Food. Sono poche le strutture in Maremma che hanno e possono esibire la Chiocciola dell’organizzazione creata da Carlin Petrini e l’ingresso in questo gotha porta con sé la garanzia dei tre principi Slow: buono, pulito e giusto. Nei piatti de La Ciottolona, si potranno trovare, tra le tante proposte, delizie come l’uovo in doppia consistenza e funghi cardoncelli, i ravioli ripieni di zucca gialla con fonduta di formaggio blu e cavolo nero, il petto d’anatra con salsa Bbq alle prugne e caffè e carote alla brace, la pera speziata caramellata con gelato al parmigiano 36 mesi.