Mercato straordinario Domani tornano i banchi per lo shopping pasquale

Una straordinaria occasione di shopping in un momento che anticipa le feste. Torna domani il mercato straordinario pasquale. "Si tratta – dice Simone Zippilli, presidente provinciale Anva Confesercenti – di un momento molto atteso dai nostri clienti, specie da chi non sempre può venire durante la settimana. La domenica si possono fare acquisti in tranquillità, cogliendo l’occasione per un giro in centro, facendo colazione con calma e dedicandosi alle compere senza fretta. Inoltre è anche un’occasione per farsi gli auguri".