Mercato settimanale anticipato

ll mercato settimanale al Parco di Poggio di mercoledì 25 e del successivo mercoledì 1°gennaio, sarà anticipato per le festività natalizie a lunedì 23 e a lunedì 30, come previsto dall’ordinanza del Servizio sviluppo Economico Suap dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere. La scelta sarebbe dovuta ricadere nelle giornate del 24 e del 31 dicembre: in quei giorni però si svolgeranno altri mercati del comprensorio incluso il mercato settimanale di Valpiana dove diversi commercianti sono titolari di concessione di posteggio. Pertanto, nell’ottica di offrire un miglior servizio agli utenti e tutelare l’attività degli operatori commerciali, si è optato per le giornate di lunedì 23 e lunedì 30 dicembre 2024. Intanto oggi in città si inaugurano le festività legate al Natale: alle 15.30 verrà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Alle 16.15 ci sarà la consegna delle chiavi del Villaggio di Babbo Natale da parte del sindaca Irene Marconi. Alle 16.30 verrà inaugurato il Villaggio di Babbo Natale e alle 17 gran finale con l’accensione del grande albero in piazza.