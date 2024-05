Mercato immobiliare: "Cresce la richiesta dei clienti internazionali"

La campagna tra Follonica e Massa Marittima sta diventando uno degli obiettivi principali dei clienti internazionali del mercato immobiliare della zona nord. Ad affermarlo è Serena Badiali, presidente Fiaip del collegio di Grosseto, che fa un quadro generale del mercato immobiliare del territorio. "Il mercato immobiliare follonichese ad oggi è molto dinamico – dichiara –. Lo spostamento nei comuni limitrofi di giovani e nuovi compratori è vero, ma in parte. La riduzione dei tassi evidente che c’è stata ha aumentato le possibilità di acquisto nell’ultimo periodo. Ovviamente è necessario tenere di conto che Follonica, essendo una località turistica e dotata di numerosi serviz,i ha una quotazione di valori maggiore rispetto al circondario. Dati i servizi che propone la città del Golfo non possiamo paragonare i suoi prezzi con quelli dei paesi limitrofi. Follonica è la capofila del disciplinare dell’allocazione di qualità, con questo si intende la tendenza ad alzare la qualità e il valore delle allocazioni per posizionarsi a un livello superiore di quello vissuto finora. C’è stata quindi una vera e propria spinta molto interessante, da parte dell’amministrazione, di elevare l’offerta". Badiali prosegue soffermandosi sul mercato immobiliare ricercato da stranieri e turisti "La campagna tra Follonica e Massa Marittima sta acquistando una clientela internazionale sempre maggiore. Gli stranieri si stanno affacciando in maniera sempre più massiccia su questo mercato: una realtà che vive oltre la stagione estiva e balneare, garantendo servizi tutto l’anno. Follonica è principalmente un mercato residenziale e di allocazione turistica soprattutto adesso che ha vissuto un boom d’investimento. Fiorentini e senesi rientrano nella normalità della clientela, da sempre spinti ad acquistare la loro seconda casa a Follonica. È da sempre una località adattissima alle famiglie con una buona accoglienza e spiagge ben attrezzate. Chi acquista casa vacanze in località vicine a prezzi ridotti, gode di comodità e servizi Un mercato immobiliare, quello del Golfo molto dinamico. "Esattamente – conclude Serena Badiali –. E’ sempre dinamico e confidiamo che possa rimanere sempre così. Questo giova non solo agli agenti immobiliari ma a tutti, da chi si occupa di ristrutturazione agli arredatori. È una filiera importante quella dell’immobiliare".

Viola Bertaccini