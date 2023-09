Mercato artigianale in piazza Orto del Lilli Esposizione e vendita per tutto il giorno Oggi a Castiglione della Pescaia, Piazza Orto del Lilli ospita un mercato artigiano con artigiani provenienti da tutta la Toscana. Prodotti artigianali, come ceramica, gioielli, oggettistica e giochi in legno, saranno esposti e venduti. Un'occasione per residenti e turisti.