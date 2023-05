Mensa scolastica, quanto mi costi A Grosseto una famiglia spende in media 100 euro al mese

di Nicola Ciuffoletti

A Grosseto una famiglia spende in media 100 euro al mese per la mensa scolastica, 10 euro in più rispetto ai 90 euro della media toscana e 18 euro in più rispetto alla media nazionale che corrisponde a 82 euro. Questi sono i dati che emergono dall’indagine sulle tariffe delle mense scolastiche con la quale "Cittadinanzattiva" ha esaminato i costi di tutti i capoluoghi di provincia italiani, sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria. La famiglia di riferimento dello studio è composta da tre persone, due genitori e un figlio minore, ed ha un reddito lordo annuo pari a 44.200 euro che corrisponde a un ISee pari 19.900 euro.

Nel calcolo della quota annuale del servizio di mensa è stata ipotizzata una frequenza di venti giorni al mese per un totale di nove mesi escludendo eventuali quote extra annuali o mensili. In Toscana i costi più elevati si registrano a Livorno (6,40 euro a pasto) che detiene anche il primato nazionale, i più bassi invece sono a Prato (2,75 euro a pasto). A livello nazionale sono le famiglie di Barletta che spendono di meno per ogni pasto (2 euro sia per l’infanzia che per la primaria), mentre per l’infanzia i costi maggiori si registrano a Torino (6,66 euro a pasto) e per la primaria a Livorno e Trapani (6,40 euro).

Ecco i dati delle città toscane suddivisi in "costo pasto", "costo mensile" e "costo annuale" in riferimento all’anno scolastico 20222023.

Per la scuola dell’infanzia e per le scuole primarie: Carrara 4,5 euro, 90 euro, 810 euro; Firenze 3,7 euro 74 euro 666 euro; Grosseto 5 euro, 100 euro 900 euro; Livorno 6,4 euro, 128 euro; 1.152 euro; Lucca 3,76 euro, 75,2 euro, 677 euro; Massa 5,5 euro, 110 euro, 990 euro; Pisa 4,85 euro, 97 euro, 873 euro; Pistoia 4,9 euro, 98 euro, 882 euro; Prato 2,75 euro, 55 euro, 495 euro; Siena 3,3 euro; 66 euro; 594 euro. La città di Arezzo registra costi differenti a seconda del grado scolastico. Per le scuole dell’infanzia i dati sono: 4,76 euro, 95,2 euro; 857 euro; per le primarie le quote sono leggermente più alte e corrispondono a 5,10 euro, 102 euro, 918 euro. Dalla ricerca emerge un altro importante dato relativo ai finanziamenti Pnrr destinati alle mense scolastiche regionali.

In Toscana sono 37 gli interventi previsti sulle mense di cui 24 di nuova costruzione per un totale di 17.605.598,15 euro. Grosseto in questa partita gioca la sua parte. È pari 2.568.125 euro l’importo degli interventi che saranno eseguiti in provincia. A Scarlino l’intervento equivale a 840mila euro per una demolizione, ricostruzione e ampliamento mentre nuove costruzioni sono previste a Gavorrano (503mila euro), Campagnatico (300mila euro), Grosseto (440mila euro) e Civitella Paganico (485.125 euro).