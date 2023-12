Melillo confermato presidente degli ‘Amici 2 ruote’ di Gavorrano

Tempo di rinnovo delle cariche per l’associazione "Amici 2 ruote" di Gavorrano e Giorgio Melillo viene riconfermato presidente di questa associazione che sta crescendo anno per anno. "Nei giorni scorsi – dicono dal gruppo di appassionati della bici – si è svolta l’assemblea degli iscritti all’Asd Amici 2 ruote Gavorrano, e gran parte della giornata è stata incentrata sul bilancio dell’attività svolta nell’arco dell’anno 2023. Un’annata importante e ricca di eventi che hanno visto la partecipazione dell’associazione su diversi tavoli di lavoro che spaziano dalla sentieristica all’organizzazione del 2° Biobike tour, molto apprezzato dagli oltre 250 partecipanti. I lavori sono proseguiti per la programmazione degli appuntamenti del prossimo anno, che impegneranno l’associazione sia in ambiti istituzionali che sull’incremento della mappatura della sentieristica".

A conclusione, l’assemblea ha eletto il nuovo direttivo composto da Giorgio Melillo, Giorgio, Alessandro Catoni, Fabrizio Marzo, Stefano Sandoni e Stefano Pinzaferri. A sua volta, il direttivo ha confermato come presidente Giorgio Melillo con una votazione all’unanimità. Collaboratori di Melillo saranno Alessandro Catoni, vicepresidente, Fabrizio Marzo tesoriere e Stefano Sandoni segretario.

Roberto Pieralli