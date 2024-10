Medico aggredito in pronto soccorso a Grosseto. D’Urso: “Venga fatta giustizia”

Grosseto, 27 ottobre 2024 – Medico aggredito al Pronto soccorso, preso a calci e pugni da un paziente in stato di alterazione. E’ accaduto nella notte di sabato, intorno alle 2, quando il medico è stato chiamato in pronto soccorso per effettuare una visita di consulenza. Un uomo di 38 anni, era arrivato all’ospedale Misericordia autonomamente, manifestando uno stato di alterazione. Dopo il triage e la visita preliminare è stato affidato alla consulenza dello specialista ed è in quel momento che ha dato in escandescenza, prendendo a calci e pugni lo specialista, per poi scappare. Il medico, soccorso immediatamente, ha riportato 7 giorni di prognosi.

Questa mattina le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini di videosorveglianza, degli ambienti esterni agli ambulatori e alle sale dove avvengono le visite.

“L’auspicio - spiega il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso - è che in questa vicenda venga fatta rapidamente giustizia, anche grazie agli strumenti previsti dalle nuove normative sulle aggressioni al personale sanitario".