Maurizio Costanzo e l’amore per la Toscana. Le sue estati in Maremma

MAURIZIO COSTANZO SHOW

Grosseto, 24 febbraio 2023 – Il mondo dell’informazione e quello dello spettacolo sono in lutto per la morte di Maurizio Costanzo. E la grave perdita del giornalista e conduttore televisivo, scomparso oggi all’età di 84 anni, tocca anche il cuore della Toscana. E’ proprio in Maremma infatti che Costanzo con la sua famiglia passavano le estati nella loro villa al mare. Per diversi anni Ansedonia è stata il loro buen retiro. Un luogo di pace, immerso nella natura dove il re dei talk show amava passare il tempo.

Lontano dal caos cittadino, nello splendido promontorio che guarda il mar Tirreno, il giornalista e sceneggiatore si dedicava a una vita piuttosto riservata tra libri e spunti per i suoi programmi e approfondimenti che hanno fatto parte della quotidianità degli italiani per anni e anni.

La Maremma, luogo di mare, sole e luce, ma non solo. Qui Maurizio Costanzo decise di festeggiare i suoi 60 anni. Un evento mondano con molti amici, personaggi dello spettacolo che popolarono la Giannella, località prescelta per il grande evento che ha lasciato il segno.

"Ci lascia un grande uomo che ha fatto la storia del giornalismo e della televisione in Italia! Che la

terra ti sia lieve Maurizio Costanzo, legato alla Toscana ad Ansedonia." Questo il messaggio del presidente della Toscana Eugenio Giani. E al ricordo si unisce il sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Ci ha lasciato Maurizio Costanzo, monumento del giornalismo e della televisione italiana. L'Italia non lo scorderà mai".

E anche la Fondazione Versiliana si unisce "al cordoglio del Paese per la scomparsa del grande giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore". "Con profonda tristezza abbiamo appreso la notizia della perdita di Maurizio Costanzo - commenta il presidente della Fondazione Versiliana, Alfredo Benedetti - e ci uniamo al grande dolore che la sua scomparsa lascia non solo nel mondo della tv e del giornalismo, ma nell'intero Paese. Costanzo, era un uomo di grande cultura, di grande professionalità e di animo sopraffino, indiscusso protagonista della storia della tv, che ha saputo farsi amare da milioni di italiani per i suoi modi pacati e per la sua grande capacità di condurre , un uomo che ha fatto la storia del giornalismo e della televisione italiana. Pioniere dei talk show, Costanzo era un grandissimo amico di Romano Battaglia, compianto patron del Caffè de La Versiliana: ben conosceva la Versiliana e i suoi incontri, ne era stato ospite in passato e non molti anni fa, nel 2017, volle mandare un suo messaggio di saluto al pubblico della Versiliana ed il suo augurio per l'inaugurazione di quella edizione ed aveva espresso parole di grande apprezzamento, ricordando il suo ''carissimo amico Romano Battaglia'' . La sua perdita lascia un grande vuoto in tutti noi. A Maria de Filippi e alla famiglia tutta, la Fondazione Versiliana porge il più sincero abbraccio".