"Materia Memoria", mostra al Magma

Inaugurata la nuova mostra del museo Magma dal titolo "Materia Memoria" di Laura Priami, Simone Vannelli e Giacomo Vinciguerra, a cura di Isabella Cruciani e Franco Profili. L’esposizione ha origine dal progetto "E di sostanza Sferzante", che nel 2021 ha portato due fotografi a condividere e affrontare insieme la dura, e umanamente difficile, esperienza offerta da alcuni dei luoghi di lavoro abbandonati perché non più funzionali al mercato. Laura Priami, toscana di Massa Marittima e Simone Vannelli, di Torreorsina hanno fotografato in pochi mesi alcuni dei luoghi dismessi dell’Umbria industriale e della Toscana metallifera. Dal loro viaggio è nato un progetto che ha prodotto un primo catalogo e un ciclo di mostre. Da qui parte la sfida che porta all’idea di trasferire l’approccio e la lettura delle realtà, oggi definite di archeologia industriale da un territorio in cui quelle ancora segnano e caratterizzano il paesaggio ad un altro: quello della Follonica "Città della Ghisa". L’idea ambiziosa è quella di raccogliere, leggere e interpretare con gli occhi di oggi i segni-segnali che documentano la storia di Follonica prima della sua riconversione a città di accoglienza turistica. Alla mostra e al relativo catalogo, edito per l’occasione, si accompagna un lavoro di recupero della memoria che coinvolge studentesse e studenti.