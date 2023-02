"Master di RisiKo!" nella Piccola Atene

Dadi a sei facce, carri armati colorati, bandierine e carte obiettivo. Si sfideranno a Capalbio gli appassionati di uno dei giochi di strategia più famosi del mondo. Domenica 26 si disputerà infatti il "III Master di RisiKo! Città di Capalbio" a Borgo Carige, nella sala polifunzionale del campo sportivo ‘Silvio Tronchetti Provera’. Si tratterà di un torneo ufficiale organizzato dal RisiKo! Club di Capalbio, su mandato dell’Editore Spin Master. La competizione sarà valida come qualificazione al Campionato Nazionale Individuale di RisiKo!, la più importante e prestigiosa sfida agonistica di questo gioco. Il programma della giornata inizierà già alle 9 con l’apertura delle iscrizioni, che si chiuderanno alle 10.15, con il sorteggio dei tavoli. Alle 10.30 il primo turno preliminare, che si concluderà alle 13 con la pausa pranzo. Alle 14.30 riprenderanno le operazioni belliche per il secondo turno preliminare e, a seguire, semifiminali e finale. L’iscrizione ha un costo di 6 euro ed è prevista la possibilità di pranzare in loco. Il torneo si svolgerà secondo i regolamenti ufficiali. Tutte le partite saranno regolarmente arbitrate e una copia del regolamento sarà disponibile in cartaceo nella sede del torneo.

R.B.