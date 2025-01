Travolto e ucciso da un albero mentre è nel bosco: lascia la moglie e una figlia

Roccastrada (Grosseto), 24 gennaio 2025 – Stava tagliando un albero nel bosco quando qualcosa è andato storto. La grossa pianta lo ha travolto colpendolo alla testa. Una ferita molto grave che ha portato alla morte di Massimiliano Pecorini, sindacalista della Uil. Lascia la moglie e una figlia di 15 anni. Si cerca adesso di ricostruire cosa sia accaduto.

Quello che è certo è che l’albero non gli ha lasciato scampo. Sembra che l’uomo in quel momento fosse con il suocero. Ha provato a spostarsi quando ha visto l’albero cadere ma non ha fatto in tempo a spostarsi.

L’allarme è stato dato immediatamente. E’ intervenuto il 118 che, vista la gravità della situazione, ha inviato anche l’elicottero Pegaso. Ma per Pecorini non c’è stato niente da fare. La notizia si è diffusa in un baleno a Roccastrada e nelle zone limitrofe, dove l’uomo era molto conosciuto. Il pm ha disposto il sequestro della salma in previsione dell'autopsia.