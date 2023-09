"Massae Tenebris a Massa Marittima: Festa in Costume Stile Punk-Vittoriano"

Torna l’evento gothic -steampunk-vittoriano, "Massae Tenebris", sabato a partire dalle 16, all’ex Convento delle Clarisse a ingresso libero. È raccomandata la partecipazione in costume perché come ogni anno saranno allestiti diversi set fotografici con la possibilità di farsi scattare foto ricordo, dai fotografi professionisti che interverranno all’evento. Quest’anno sarà possibile entrare in contatto con nuovi personaggi e con il magico mondo di Harry Potter. Inoltre, alle 21.30, saranno premiati i costumi più belli con l’assegnazione di tre distinti riconoscimenti: miglior cosplay ghotic, steampunk e vittorian. La festa sarà allietata da diverse performarce con la speciale partecipazione del mago Scorpion e di Lady Cristal. Il mago riserverà un primo momento ai più piccoli, nel pomeriggio, con la mini-scuola di magia e subito dopo darà vita ad un emozionante show. Sono inoltre previsti ben due spettacoli di fuoco: uno al calar del sole e l’altro dopo cena, alle 21.