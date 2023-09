MASSA MARITTIMA: Piscina, ci siamo: Bando Entro 2 Mesi Il Comune di Massa Marittima pubblicherà entro due mesi il bando per l'affidamento decennale della piscina. Sono stati sostituiti i vecchi impianti energetici con 4 caldaie in linea. La pandemia e i costi energetici hanno ritardato la riapertura. Supporto tecnico di una società specializzata per elaborare il bando.