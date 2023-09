"Massa Marittima: "Massa Color" e solidarietà. Raccolta fondi per La Farfalla"

La città si colora di solidarietà: oggi alle 11 dal Parco di Poggio, partirà la corsa podistica solidale "Massa Color" finalizzata alla raccolta fondi per La Farfalla, l’associazione che offre sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie. L’evento è promosso dalla pro loco di Massa Marittima con il patrocinio del Comune. "Gli iscritti sono tantissimi – sottolineano gli organizzatori – e questo ci riempie di soddisfazione: siamo arrivati al momento a 355 partecipanti, quindi, Massa Marittima ha risposto bene a questa iniziativa di solidarietà dimostrando di avere un grande cuore. Ricordiamo che il ritrovo è alle 9 per la consegna del kit e che la partenza sarà alle 11. Come abbigliamento va benissimo quello sportivo, comodo o goliardico, date pure sfogo alla vostra fantasia, l’unica cosa che chiediamo è quella di indossare una maglietta bianca, così l’effetto dei colori sarà esplosivo e bellissimo".

"Partecipare è importante – aggiunge il vicesindaco e assessore allo sport Maurizio Giovannetti – non solo perché sarà un’occasione per vivere lo sport come esperienza sociale, momento di incontro e di divertimento, ma anche perché l’iniziativa è finalizzata ad una nobile causa, che è quella di sostenere le importanti attività che porta avanti l’associazione La Farfalla per aiutare il malato oncologico in fase avanzata e i suoi familiari. Ringraziamo quindi per questa iniziativa la pro loco e tutti coloro che stanno collaborando alla riuscita dell’evento".

La corsa sarà un tripudio di colori: il percorso prevede, diversi "punti colore" dove i podisti saranno cosparsi di polvere colorata, 100% naturale e antimacchia. Alla fine, tutti i partecipanti si ritroveranno di nuovo al Parco di Poggio per il lancio collettivo di colori, accompagnati dalla musica di Ghinazzi dj.