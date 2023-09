1Dopo la pausa estiva, riprende il ciclo di conferenze emozionali "Anima & Corpo" per il benessere psicofisico, promosse dagli Studi Medici Serafini di Follonica. Un viaggio tra la scienza, la mitologia e la letteratura Oggi nella sala Auser di Massa Marittima alle 21 andrà in scena "Panta Rei - Tutto scorre". Si parlerà di nefrologia e di urologia, ma anche di letteratura e di mitologia. Sul palco Lorena Traversari, specialista in nefrologia, Fabio Maria Mattei, specialista in urologia. Con loro ci sarà Giacomo Moscato (nella foto), docente di letteratura e storia, attore, regista, scrittore.