MASSA MARITTIMA, Estive Gratuite per Bambini alla Biblioteca Comunale Gaetano Badii

Tornano le attività estive per bambini, gratuite e su prenotazione, alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, a partire da venerdì e con esse riprende anche l’iniziativa "Sos compiti", tutti i martedì di luglio e settembre, dalle 17 alle 19, riservata ai bambini dai 6 ai 10 anni: le operatrici della biblioteca aiuteranno i più piccoli a svolgere i compiti. "Le iniziative che proponiamo - spiega Irene Marconi, assessore alla cultura – sono un aiuto per le famiglie nella gestione dei figli durante la pausa scolastica estiva e hanno l’obiettivo di stimolare la creatività e la socialità dei bambini oltre a contribuire ad instaurare un rapporto familiare con la biblioteca fin da piccoli, per contrastare la povertà educativa nelle nuove generazioni. Un’opportunità che offriamo a tutte le famiglie grazie alla gratuità del servizio." La biblioteca ha messo a disposizione anche lo scaffale dei libri per le vacanze, con i titoli che le insegnanti hanno assegnato per il periodo estivo e la "Valigia di Scelto da Noi", con tutti i libri candidati al concorso. Le classi IV e V del Breschi potranno venire per votare i 5 libri che vorrebbero leggere durante l’anno scolastico 2023-2024. A fine estate le maestre e le bibliotecarie prenderanno visione dei libri più votati. Si parte dunque venerdì alle 17, "OrigAmare in biblioteca", la tecnica degli origami per bambini dai 5 ai 10 anni. Venerdì 30 alle 17, nello spazio 0-13 "Un giorno d’Estate", la valigia delle storie per bambini dai 4 agli 8 anni. Il primo venerdì di luglio (il 7) sempre alle 17, (il primo turno) e alle 18 e 15 (il secondo turno) "Mamma, babbo voglio fare il bibliotecario", impara il mestiere giocando. Valeria ed Eva insegneranno ai bambini dai 6 ai 10 anni come si fa a lavorare con i libri.