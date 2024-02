"Massa Marittima: Confronto sui temi cruciali per il futuro della città e della comunità"

Confronto sui temi della città, frazioni, sociale e sanità. Sono questi i temi che Luciano Fedeli e Daniele Gasperi, rappresentanti del Pci, stanno portando al tavolo delle trattative con altri partiti per comprendere se ci sono possibilità anche di alleanze. "Importante sarà mettere al centro i numerosi problemi che ci sono e non basarsi solo su alleanze che adoperano il manuale Cencelli per la spartizione di poltrone – dicono – In questi anni, causa anche la pandemia ma soprattutto per gravi inefficienze di governo, si è assistito a un forte declino nei settori principali. Basti pensare a quanto si è verificato in tema di servizi sanitari dove dal 2014 sono dimezzati i posti letto nel presidio e si sono perse professionalità e servizi importanti senza avere in contropartita un rafforzamento dei servizi territoriali più volte annunciati come la Casa della Salute, promessa dal 2014 ma mai attivata. Senza dimenticare gli interventi promessi e mai mantenuti". "In questa situazione – chiudono – riteniamo utile un confronto con le forze politiche e civiche che condividano un’idea di Massa proiettata per i prossimi 5- 10 anni mettendo i problemi dei cittadini e della comunità prioritari per il rilancio della Città, con programmi chiari e sostenibili: basta ai giochi di potere per conservare monarchie che contano solo i voti, la nostra comunità ha bisogno di essere coesa e unita".