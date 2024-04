Marwan Dkhil conquista la medaglia d’oro al torneo nazionale "Nepi"

Marwan Dkhil della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini si riconferma medaglia d’oro al torneo nazionale di "Nepi" mettendo a segno la sua decima vittoria da quando combatte. Il pugile della scuderia grossetana ottiene ancora un successo e lo fa per il secondo anno di fila in una manifestazione così importante. Grande prova per il boxer del tecnico Simone Giorgetti coadiuvato all’angolo dai tecnici Luigi Forni e Massimiliano Ruga. Marwan Dkhil si è aggiudicato il torneo con una prestazione da incorniciare.

Un match tatticamente perfetto, fatto di tecnica, potenza e soprattutto intelligenza pugilistica, sapendo gestire benissimo tutte e tre le riprese. Match reso difficile dalla bravura del suo avversario Billal Boujou della società pugilistica Carrarese.

Grande soddisfazione in casa grossetana sia del tecnico Giorgetti che lo segue da sempre, sia del presidente Fabrizio Corsini.

"E’ stato davvero un grande risultato – dice il presidente della Pugilistica Grossetana, Fabrizio Corsini – vincere è sempre difficile, tutti puntano alla vittoria finale ma solo uno può esultare, vincere due anni di fila la medaglia d’oro in un torneo nazionale di così grande valore e avere un record di 11 match con una sola sconfitta vuol dire avere capacità davvero importanti. Di questo ragazzo ne sentiremo sicuramente parlare anche in futuro".