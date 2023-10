Martina Bezzini neo dottoressa con lode in Mediazione linguistica

La gavorranese Martina Bezzini, 22 anni, si è laureata in "Mediazione Linguistica Interculturale" all’Università di Bologna, sede di Forlì, con il punteggio di 110 e lode. Il percorso di studi e l’analisi dell’elaborato finale, riguardante una proposta di traduzione di un episodio della serie tv americana "Our Flag Means Death", non ancora disponibile in Italia, hanno permesso a Martina di ottenere il massimo dei voti. Alla neo dottoressa gli auguri da parte della redazione de La Nazione.