Marino non se ne va. Rinnovo con il FolloGavo

CALCIOMarino resta in Maremma. Il Follonica Gavorrano annuncia il rinnovo per la prossima stagione 2025/26 di Simone Marino, centrocampista classe 1995 arrivato nella scorsa sessione estiva dalla Luparense. Dopo una stagione giocata in biancorossoblù il giocatore ha così deciso di restare per un’altra annata, con l’obiettivo di disputare un campionato, a prescindere dalla categoria, di assoluto rilievo. Centrocampista abile in entrambe le fasi, Marino si è dimostrato elemento di grande livello quando ha potuto rispondere presente, nonostante qualche mese di assenza dai campi per via di un brutto infortunio alla spalla. Marino era arrivato lo scorso anno dopo aver militato nella Luparense, mentre aveva giocato dal dicembre 2020 al luglio 2023 tra le fila della Pianese. Per lui esperienze anche con Lornano Badesse, Ghivizzano, Ciserano, Verbania, Gozzano, Chiavari Caperana e Virtus Entella, squadra in cui è anche cresciuto. "Sono molto contento di restare, il Follonica Gavorrano è una grande società e sono fiero di continuare a farne parte – commenta Simone Marino –. Ho sentito spesso il direttore Jacopo Galbiati, che ho affrontato anche come avversario in campo, lo stimo molto, sono contento di lavorare insieme a lui, così come con il mister Francesco Baiano. Nella passata stagione la società si è presa cura di me dopo l’infortunio, con la professionalità mi hanno aiutato a guarire nel migliore dei modi. Sicuramente è stata una stagione difficile e particolare, ma c’è molta voglia di riscatto e sono sicuro che insieme torneremo a lottare per ciò che il Follonica Gavorrano merita. Abbiamo tutti giocatori di alto livello con cui ho anche giocato molte volte contro, sono onorato di averli in squadra. Ho un bellissimo rapporto con Fabrizio Lo Sicco, che stimo molto come giocatore ma soprattutto come persona, sono molto felice di ritrovarlo".