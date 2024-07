Il suo volto nelle case degli italiani. Chi era Maria Rita Viaggi, la ‘Signorina buonasera’ morta a Grosseto

Grosseto, 3 luglio 2024 – Un malore l’ha colpita nella sua casa di Grosseto, dove da qualche anno era tornata a vivere in compagnia del marito Vincenzo Gerghi, ex segretario generale della provincia. Maria Rita Viaggi era una delle ‘Signorine buonasera’ della Rai: il suo volto, per vent’anni, è entrato puntuale nelle case degli italiani.

Nata a Grosseto nel novembre del 1954, avrebbe compiuto 70 anni tra qualche mese. Lasciò gli studi di giurisprudenza poco prima della tesi per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, prima come attrice, poi come annunciatrice per una tv locale di Roma, città nella quale si era trasferita.

Arrivata in Rai nel 1982, ha iniziato sostituendo le colleghe fino alla definitiva assunzione nel 1988. Oltre agli annunci, condusse il meteo del TG1 fino al 21 settembre 2003, quando le storiche signorine buonasera vennero sostituite da sei nuove ragazze, due per ogni rete.

Maria Rita Viaggi era anche un’esperta di teologia e di storia delle religioni. Apparve su Rai 1 per cantare in occasione dell’omaggio di Giovanni Paolo II alla statua della Madonna Immacolata di Piazza di Spagna, a Roma, mentre nel 2002 condusse a Villa Borghese due serate di gala dal titolo Natale di Stelle 2002 e Kristianamente musica. Il 3 gennaio 2004 prese parte con altre sue ex colleghe al Gran Galà per i 50 anni della Tv italiana condotto da Pippo Baudo. Era speaker nelle previsioni meteo regionali dopo i telegiornali regionali.