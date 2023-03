Margherita Loy alla Parrina

"Dio a me ha dato la collina", oggi alle 18 il libro di Margherita Loy verrà presentato alla Fattoria La Parrina di Albinia, nella sala convegni dell’ex muccheria

Per questo appuntamento della rassegna letteraria "Sotto i platani della Parrina- Libri e Cultura" il giornalista e scrittore Simone Innocenti dialogherà con l’autrice del libro "Dio a me ha dato la collina", Margherita Loy. Un appuntamento imperdibile nel meraviglioso contesto ambientale e strutturale della Parrina di Albinia, che rappresenta anche un’ottima occasione per fermarsi alla Parrina a degustare, al "centro visite", i piatti della tradizione toscana e maremmana, realizzati con materie prime di produzione propria e del territorio, a chilometro zero.