Marco Risi al Piccolo Cineclub Tirreno

Sarà il grande regista Marco Risi l’ospite speciale del quarto appuntamento con il Piccolo Festival Tirreno, in programma domani alle 21.30. Il regista presenterà il suo ultimo bellissimo film "Il punto di rugiada", una commedia e insieme un grande atto d’amore. La proiezione si svolgerà nella Sala Tirreno in via Bicocchi 53 a Follonica. Marco Risi, pluripremiato sceneggiatore e regista di opere come "Mery per sempre", "Il muro di gomma" e "Fortapàsc", figlio del maestro Dino Risi, presenterà il suo lungometraggio in prima visiona e Follonica e dopo la proiezione parteciperà all’incontro con il pubblico. "In questo film – racconta il regista – c’è anche la grande nostalgia per mio padre. Mi manca tutto di lui e soprattutto il fatto che non abbia potuto vedere i miei ultimi lavori". Per partecipare sono aperte le prenotazioni al 339/3880312. Protagonista dell’opera è Carlo, un ragazzo viziato e sregolato. Siamo nell’estate 2018. Carlo è un figlio di papà che, dopo una serata con gli amici in cui ha bevuto parecchio, si è messo alla guida provocando un incidente d’auto in cui una ragazza è rimasta sfregiata. Il tribunale lo condanna a un anno di servizi sociali presso una casa di riposo dove dovrà occuparsi degli anziani ospiti, con il divieto assoluto di definirli "vecchi". A condividere la sua pena è Manuel, un giovane spacciatore.