Manutenzione delle strade, finanziamenti regionali in arrivo per quattro comuni

Dalla Regione arriva un milione e mezzo di euro per la manutenzione delle strade nei comuni con una popolazione fino a 5mila abitanti. Sull’Amiata hanno ricevuto finanziamenti i Comuni di Santa Fiora e Semproniano. Nel comune guidato dal sindaco Federico Balocchi, i finanziamenti regionali sosteranno l’intervento di messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria di due tratti di strada comunale, ovvero via Roma e via della Crocina. Il contributo è di 50mila euro su 68.75mila euro dell’intervento (pari al 72,73%). A Semproniano, comune guidato dal sindaco Luciano Petrucci, i finanziamenti ammortizzeranno le spese di manutenzione straordinaria e ammontano a 49.600 euro su 62mila totali dell’intervento (pari al 80%). Questi finanziamenti derivano da una decisione della giunta regionale che ha dato il via libera alla delibera presentata dall’assessore alle Infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli (nella foto) con cui si assegnano le risorse a un totale di 31 piccoli comuni della Toscana. In provincia di Grosseto usufruiranno di questi finanziamenti anche i comuni di Cinigiano e Montieri. A Cinigiano arriveranno 50mila euro a sostegno di un intervento di 62.500 euro per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale dei Pianacci. Stesso finanziamento regionale a Montieri per supportare il comune maremmano nei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto di via Verdi, tra l’ex cimitero e l’incrocio detto "del Prategiano". L’intervento complessivo è di 76.713,83 euro.